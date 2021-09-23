В Минздрав поступили документы на регистрацию подростковой вакцины от коронавируса

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи подал в Министерство здравоохранения документы на регистрацию вакцины против SARS-CoV-2 «Гам-КОВИД-Вак-М», предназначающейся для подростков. Об этом РИА «Новости» сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

В соответствии с установленной процедурой, документы будут направлены на экспертизу, по результатам которой будет приниматься решение о государственной регистрации вакцинного препарата», — сказал Кузнецов.

Он отметил, что, если препарат будет разрешен, то применяться он будет исключительно добровольно и только при наличии разрешения от родителей или законных представителей несовершеннолетнего.

Ранее сообщалось, что Центр им Гамалеи планирует закупить несколько тысяч грызунов для тестирования новой вакцины от коронавируса.