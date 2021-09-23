Подозреваемых в мошенничестве при заключении госконтрактов задержали в Приморье

В Приморье задержали подозреваемых в мошенничестве при заключении государственных контрактов на поставку дизельного топлива. Об этом сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.

«Установлено, что в рамках проведения электронных аукционов злоумышленники заключили с тремя бюджетными учреждениями госконтракты по поставке дизельного топлива. Фактически предоставляемая ими продукция не соответствовала установленным техническим характеристикам», — заявила она.

В результате, по словам Сыровой, бюджету Российской Федерации был нанесен ущерб на более чем 2,6 млн рублей.

В сообщении также уточняется, что по подозрению в мошенничестве были задержаны собственник, учредитель и коммерческий директор организации, осуществляющей торговлю топливом. По факту случившегося были возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 УК России (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) и части 3 статьи 159 УК (Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).

«Мероприятия, направленные на установление всех участников и обстоятельств противоправной деятельности, продолжаются», — добавила Сырова.

Ранее следователи возбудили уголовное дело против двух жительниц Красноярского края. Женщин подозревают в мошенничестве с материнским капиталом. По предварительным данным, одна из фигуранток обманом оформила документы на несуществующего ребенка и с их помощью получила материнский капитал, который потратила на покупку квартиры.