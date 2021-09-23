В Рособрнадзоре прокомментировали радикальные изменения в сдачу ЕГЭ

В Рособрнадзоре заявили, что считают необоснованным полный отказ от аттестации в формате Единого государственного экзамен (ЕГЭ). По мнению ведомства, это может привести к снижению качества образования. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

Отмечается, что ЕГЭ, в частности единые подходы и процедуры, организованные на федеральном уровне, мотивируют школьников к обучению.

Также, добавили в ведомстве, экзамен подтвердил востребованность как эффективный механизм отбора абитуриентов для вузов.

В Госдуму был накануне внесен законопроект о прохождении ЕГЭ на добровольной основе. Инициатива предложена группой депутатов от фракции КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым. Депутат же Алдар Дамдинов заявил, что законопроекты об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ) не могут быть приняты Госдумой, так как эти инициативы не проработаны.

По его словам, за период седьмого созыва Госдумы разные фракции требовали просто отменить ЕГЭ, но зачастую подобные предложения носили просто политический и популистский ход.

«Конечно, такие законопроекты просто отклоняются, и они (авторы инициатив — Прим. ред.) сами понимают, что такие законы не пройдут», — отметил Дамдинов.

Депутат подчеркнул, что инициаторы отмены ЕГЭ не думают над тем, что должно прийти ему на смену и не предлагают конкретных инициатив. Дамдинов полагает, что авторы законопроектов сами не хотят, чтобы их предложения были приняты.