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В России могут ввести новую уголовную ответственность для наркоманов

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В Госдуму поступили законопроекты, которые предусматривают введение административной и уголовной ответственности за уклонение от лечения наркомании, а также за склонение к употреблению наркотических средств. С соответствующими инициативами выступил Госсовет Татарстана. Документ опубликован в базе нижней палаты парламента.

В проекте закона говорится, что одной из причин «устойчивости наркотизма является наличие практик склонения наркопотребителями других лиц в совместное потребление наркотических средств, психотропных веществ» за средства лиц, вовлекаемых в незаконную деятельность. Авторы инициативы считают, что в статью 230 Уголовного кодекса России («Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») следует внести новый квалифицирующий признак «из корыстных побуждений».

Также предлагается наказывать лишением свободы на срок до одного года тех, кто злостно уклоняются от назначенной судом диагностики, лечения наркозависимости и реабилитации с наказанием в виде лишения свободы на срок до одного года.

Кроме того, было предложено ужесточить ответственность за незаконное приобретение, хранение и переработку наркотических веществ.

Ранее министр внутренних дел России Владимир Колокольцев рассказал о задержании крупного преступного сообщества наркоторговцев, работавших в интернете. По его словам, злоумышленники занимались розничной и оптовой торговлей, поставляли запрещенный товар в Московскую и Волгоградскую области, Краснодарский край и в другие регионы.

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