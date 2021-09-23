Поиски с воздуха пропавшего в Хабаровском крае Ан-26 возобновлены

Спасатели возобновили поиски с воздуха пропавшего в Хабаровском крае самолета Ан-26, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

«Поиски шли всю ночь. Воздушные суда сейчас летают», — говорится в сообщении.

Уточняется, что погода в регионе улучшилась: на улице солнечно, сохраняется ветер с порывами 8-15 м/с. В ведомстве добавили, что в поисках задействован вертолет Ми-8 от МЧС, еще один вертолет и самолет. Всего задействованы более 70 спасателей и 20 единиц техники.

Ранее сообщалось, что поиски пропавшего под Хабаровском самолета Ан-26 с воздуха приостановлены из-за непогоды. Приблизительное местонахождение воздушного судна и квадрат поиска определены. Однако спасателям придется добираться до предполагаемого района поиска пешком из-за отсутствия дорог.

Самолет Ан-26 компании ЗАО «Летные проверки и системы» ВС РФ пропал 22 сентября. В 18.45 по местному времени (11.45 мск) экипаж перестал выходить на связь. Ан-26 облетал взлетно-посадочные полосы местного аэродрома и экипаж о неполадках не докладывал. Сигнала аварийного радиомаяка в МЧС не зафиксировали.

Предварительной причиной пропажи воздушного судна в МЧС назвали плохую погоду. Кроме того, в качестве одной из версий предполагаемого крушения рассматривается ошибка пилотирования.