Пара, побившая рекорд по длительности брака, поделилась секретами супружеской жизни

Жители Калифорнии 104-летний Ральф и 103-летняя Дороти Колеры 16 сентября отметили 85-ю годовщину своей свадьбы. Телеканалу News Channel 3 они рассказали о своей истории и поделились секретами крепкого супружеского союза.

Колеры обвенчались в местечке Текема в Небраске, когда Ральфу было 18 лет, а Дороти — всего 17.

Ральф сказал, что их брак длится так долго благодаря чувству единения, а также отсутствию серьезных конфликтов.

«Иногда кто-то и мог бросить грубое слово, но это не длилось долго», — сказал Ральф.

В течение своей жизни супруги переехали из Небраски в Калифорнию, а также сменили много мест работы и разные хобби, в том числе в 1940-х годах они были членами общенациональной команды по стрельбе в двигающуюся мишень.

У Колеров 6 внуков, 7 правнуков и 2 праправнука.

В прошлом году конгресс США выслал официальное поздравление супругам и признал их супружеский союз самым длительным в США.

Ранее «Газета.Ru» писала об экс-президенте США Джимми Картере, рассказавшем о секретах счастливой совместной жизни в браке, который длится уже 75 лет.