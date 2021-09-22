В «Слуге народа» заявили о «российском следе» в покушении на советника Зеленского

Лидер парламентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия назвал три возможных причины покушения на первого помощника украинского президента Владимира Зеленского Сергея Шефира. Об этом он сказал в эфире телеканала »Украина 24»..

«У меня три версии. Это мог быть привет от контрабандистов и криминальных авторитетов. Вторая версия — может быть, это «российский след», потому что в последнее время идет очень активная антироссийская риторика, и мы тоже не можем исключать такой вопрос», — сказал Арахамия, добавляя, что третьей причиной может быть недовольство «финансово-промышленных групп».

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ранее заявил, что они связывают нападение «с агрессивной и даже воинственной кампанией противодействия активной политике главы государства».

Покушение произошло на дороге — автоматная очередь прошила автомобиль советника, в результате чего был ранен его водитель. По факту покушения было возбуждено уголовное дело по статье «умышленное убийство».

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко уточнял, что СБУ совместно с Национальной полицией и УГО, выясняет все обстоятельства происшествия.