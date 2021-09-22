Эксперты назвали самые дождливые города-миллионники в России

Пермь, Екатеринбург и Новосибирск являются самыми дождливыми городами-миллионниками России по среднему количеству дождливых дней в октябре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Яндекса».

Отмечается, что специалисты проанализировали данные метеонаблюдений за последние 10 лет. Так, в Перми в среднем было 13 дождливых дней в октябре, количество выпавших осадков составляло 68 мм, в Екатеринбурге и Новосибирске дождь в октябре в среднем шел по 11,2 дня, среднее количество осадков — 46 мм и 48 мм соответственно.

Также в списке самых дождливых российских городов-миллионников оказались Санкт-Петербург (11,1 дождливых дня), Уфа (10,8 дождливых дня), Москва (9,7 дождливых дня).

При этом реже всего дожди выпадают в Волгограде и Ростове-на-Дону, где в период с 2010 по 2020 годы дождливыми были в среднем пять-шесть дней октября.

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