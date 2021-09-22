Устроивший стрельбу в пермском вузе находится в крайне тяжелом состоянии

Студенту Тимуру Бекмансурову, совершившему нападение на Пермский государственный национальный исследовательский университет, была ампутирована часть голени. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональный Минздрав.

Молодой человек сейчас в крайне тяжелом состоянии.

«Вчера вечером была проведена ампутация части голени. Состояние нестабильное, крайне тяжелое», — уточнили в ведомстве.

Других подробностей, связанных с состоянием напавшего на ПГНИУ, больше нет.

20 сентября 18-летний Тимур Бекмансуров устроил стрельбу на территории одного из корпусов пермского вуза. Учащийся вошел на территорию вуза, по пути стреляя в людей. Студенты забаррикадировались в учебных корпусах и стали выпрыгивать из окон. Погибли шесть человек.

Согласно последним данным, число пострадавших при стрельбе в пермском вузе увеличилось до 43.

Ранее эксперт оценил действия профессора, не прервавшего лекцию в Перми во время нападения.