Правительство готово поощрить россиян за раздельный сбор мусора

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поддержала проект Минприроды по отмене НДС при продаже вторичных отходов — металлолома, пластика, макулатуры, стекла и резиновой крошки. Об этом пишут «Известия».

В Минприроды напомнили, что в России сейчас утилизируется лишь 7% мусора. Инициатива ведомства направлена на снижение количества вторичных отходов, скапливающихся на полигонах.

В Российском экологическом операторе (РЭО) заявили, что правительство готово отменить налог для заготовителей и снизить его до 10% для переработчиков. До 28 сентября Минфин, Минприроды и Минпромторг должны представить в кабмин предложения о внесении изменений в регулирование.

«Это даст серьезный толчок для использования вторичного сырья по сравнению с первичным, толчок для развития переработки, потому что, по сути, извлекать ресурсы из отходов станет на 20% выгоднее», — считают в РЭО.

Союз переработчиков пластмасс также поддерживает предложение. Там уточнили, что промышленные производители самостоятельно разделяют свои отходы, часть из них пускают во вторичный цикл. С отходами потребления людей сложнее — их нужно подготовить к продаже переработчикам.

Глава организации Петр Базунов считает, что переработчикам «очевидно, нужны налоговые льготы», однако одной этой меры будет недостаточно — необходима организация раздельного сбора бытовых отходов самими гражданами.

Ранее стало известно, что экологи обратились к властям с критикой предложений по замене пластиковой упаковки.