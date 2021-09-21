Байден призвал мировое сообщество готовиться к следующей пандемии

Президент США Джо Байден в ходе выступления на ежегодной 76-й сессии Генассамблеи ООН обратился к мировому сообществу с призывом совместно подготовиться к следующей пандемии. Запись выступления американского лидера на своем YouTube-канале опубликовал телеканал CNBC.

В своей речи Байден заявил, что на сегодняшний день все страны мира стоят перед необходимостью «сплотиться для победы над COVID-19 и предпринять все необходимые шаги, чтобы обезопасить себя к следующей пандемии, если она будет».

Президент США также указал на сложный выбор, связанный с изменением климата на Земле. Байден также отметил, что человечество может извлечь огромные возможности из предстоящих кризисов, если «соберет волю и решимость, чтобы воспользоваться этими возможностями».

76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН стартовала в Нью-Йорке. 21 сентября началась неделя высокого уровня, в ходе которой выступят мировые лидеры, главы правительств и министерств. Главными темами повестки станут нынешняя ситуация в Афганистане, вопросы социального равенства, пандемия коронавируса и вакцинация, а также проблема работорговли, изменения климата и другие. Мероприятие продлится с 14 по 30 сентября.