В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в пермском вузе

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что из 20 человек, доставленных в больницы после стрельбы в пермском вузе, девять сейчас в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Мурашко побывал в Краевой клинической больнице, где сейчас находятся пострадавшие при стрельбе в университете.

20 сентября студент, находившийся на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, устроил стрельбу. Нападавшего задержали, его личность была установлена. По факту стрельбы заведено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Его будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета.

Согласно последним данным Минздрава РФ, в результате трагедии жертвами стали шесть человек, свыше 20 человек были ранены. Семьям погибших при стрельбе в Перми направят по 1 млн рублей.

Ранее Telegram-канал «112» опубликовал видео обыска в квартире студента Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в Пермском университете.