СБУ сообщила о задержании «замдиректора аэропорта Симферополь»

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании в Херсонской области «замдиректора аэропорта «Симферополь», который якобы участвовал в «захвате» авиагавани в период возвращения Крыма в 2014 году. Об этом говорится в заявлении пресс-службы СБУ.

В ведомстве уточнили, что задержанный является бывшим военнослужащим Вооруженных сил Украины. В 2011 году его якобы завербовали российские спецслужбы и он получил паспорт гражданина РФ.

По информации ведомства, этот человек занимал должность заместителя аэропорта в 2014 году и участвовал в так называемом «захвате» аэропорта и регионального подразделения «Крымаэрорух».

Задержанный подозревается по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) УК Украины, он находится под стражей.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина итоги референдума не признает и считает Россию «страной-агрессором».

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали жителя Симферополя, который собирал для спецслужб Украины информацию о полетах российской военной авиации.