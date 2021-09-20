При нападении на пермский университет погибла ведущий медик Прикамья

В Пермском государственном национальном исследовательском университете во время стрельбы погибла один из ведущих медиков региона Маргарита Энгаус. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Согласно предварительным данным, она была на экскурсии в учебном учреждении вместе со своим внуком. Стаж погибшей почти 40 лет. У нее остались двое детей — дочь и сын.

20 сентября студент, находившийся на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), устроил стрельбу. Нападавшего задержали, его личность была установлена. По факту стрельбы заведено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Его будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета.

По последним данным Минздрава РФ, в результате трагедии жертвами стали шесть человек, свыше 20 десятков человек были ранены.

Ранее сообщалось, что семьям погибших при стрельбе в Перми направят по 1 млн рублей.

Также главы Минздрава и Минобрнауки вылетели в Пермь на место трагедии.