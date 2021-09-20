Минздрав уточнил число погибших при стрельбе в пермском вузе

Министерство здравоохранения уточнило число погибших и пострадавшим в результате стрельбы в Пермском государственном университет. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что согласно данным Федерального центра медицины катастроф, погибли шесть человек, 24 обратились за медицинской помощью.

Ранее в ведомстве сообщали о восьми погибших и 24 раненных.

Утром в понедельник, 20 сентября, неизвестный проник на территорию кампуса Пермского государственного университета с травматическим оружием и открыл стрельбу на улице. По факту произошедшего СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве. Личность подозреваемого была установлена, его задержали.

В Кремле, комментируя произошедшее, заявили, что специалистам нужно попытаться понять, что стало причиной трагедии.