В прокуратуре Варшавы прокомментировали задержание россиянина и экс-главы биржи Wex

Окружная прокуратура Варшавы прокомментировала задержание российского гражданина и бывшего главы криптовалютной биржи Wex Дмитрия Васильева. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что россиянин был задержан на основании красного списка Интерпола, международной полиции. В этом списке Васильев находится по требованию Казахстана. После задержания в Варшаве польский суд постановил временно арестовать гражданина РФ на 40 суток. Этот срок истекает 21 сентября.

Представитель пражской прокуратуры Марек Скшетуский уточнил, что материалов дела и запроса об экстрадиции из Казахстана пока не поступало, от них будет зависеть возможность продления ареста или освобождение.

Дмитрий Васильев был задержан в Польше 11 августа, однако СМИ стало известно об этом лишь в середине сентября. Сообщалось, что экс-глава Wex подозревается в присвоении денег, принадлежащих, в том числе инвесторам из Евросоюза, включая Польшу. Речь идет о сумме в $450.