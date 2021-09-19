ФСИН опровергла избиение Пола Уилана в колонии

УФСИН по Мордовии опровергло сообщение о том, что осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана ударили в колонии. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным ведомства, видеозаписи подтверждают, что Уилана никто не бил.

«Информация о том, что осужденного Пола Уилана якобы кто-то ударил в здании администрации исправительной колонии, не соответствует действительности и является провокацией. <...> Никаких нарушений в общении с осужденным сотрудники исправительного учреждения не допускали», — заявили во ФСИН.

Ранее адвокат Уилана Ольга Карпова заявила, что сотрудник колонии ударил ее подзащитного. При этом у самой Карповой пока не было возможности поговорить с ним.

Брат Уилана отметил, что есть видеозапись инцидента, но деталей Карпова пока не знает, как и фамилию сотрудника колонии. По словам адвоката, она уже обратилась в Генпрокуратуру России и ФСИН за разъяснением произошедшего.