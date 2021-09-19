В Башкирии учитель умер во время урока

В Башкирии преподаватель физкультуры и ОБЖ скончался на глазах школьников — прямо во время урока. Об этом сообщает kp.ru.

Сообщается, что 46-летний погибший, имя которого не названо, работал школе в селе Новая Отрадовка в пяти километрах от Стерлитамака. Ученики тепло отзывались об умершем педагоге.

«Мужчина упал со стула и потерял сознание, после чего скончался,» — заявили в Гострудинспекции, не приведя подробностей.

Причина смерти предстоит установить. Гострудинспекция проводит расследование в связи с неожиданной смертью сотрудника школы.

Ранее стало известно, что мужчина умер при загадочных обстоятельствах во время операции по трансплантации волос. Как правило, его операция является малоинвазивной, однако тело было обнаружено в морге завернутым в окровавленную простыню.