Жители Ленинградской области заявили, что из их унитаза вынырнул котенок

Жители одного из домов поселка Токсово под Санкт-Петербургом сообщили, что нашли у себя в унитазе мокрого живого котенка, сообщает портал 47news.

По словам нашедшей его женщины, животное появилось там после нажатия кнопки смыва.

«Позвала мужа, он начал его доставать, тот шипел, кидался. У него очень много блох, поэтому вряд ли он домашний. Думаем, что мог нырнуть в канализационную трубу с чердака», — сказала она, добавляя, что на вид котенку около пяти месяцев.

Животное пока переселили в теплый сарай на дачу. Спасители планируют избавить его от паразитов и найти ему новый дом.

При этом мнения комментаторов в социальных сетях разделилось, некоторые сомневаются в реальности истории, другие пытаются объяснить, как подобное могло произойти. Вторые, в частности, утверждают, что вода в канализационных трубах есть только в гидрозатворах унитазов и раковин, поэтому котенок не захлебнулся.

Ранее 65-летнего жителя Австрии укусил питон, который спрятался в унитазе. Предполагается, что змея проползла по трубам из соседней квартиры, где живут 24-летний мужчина и его 11 змей. Специалисты вытащили питона из унитаза, помыли змею и вернули хозяину, против которого правоохранители возбудили дело о причинении телесных повреждений по неосторожности.