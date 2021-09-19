Женщины в Кабуле устроили протест в защиту своих прав

У здания упраздненного движением «Талибан» (организация запрещена в России) Министерства по делам женщин в Кабуле активистки устроили акцию протеста в защиту своих прав, сообщает телеканал TOLOnews.

На видео с места событий видно, как собравшиеся женщины стоят с плакатами рядом с закрывшимся ведомством.

Пришедшее к власти движение «Талибан», которое основывает свои законы на догме ислама, ввело ряд нововведений в отношении женщин. По словам представителя талибов Забихулла Муджахида, женщины теперь не смогут занимать министерские посты в новом правительстве Афганистана и будут работать в министерствах, в полиции и судебной системе только в качестве помощников.

Представители «Талибана» обещали «уважать права женщин» и не запрещать им выходить на улицу без мужчины или работать. Однако в провинциях, захваченных до Кабула, все эти запреты уже действуют. По сообщениям СМИ, в захваченных регионах женщинам разрешили выходить на улицу только в сопровождении мужчин и «покрывать себя», когда они покидают помещение. Также им запретили работать за пределами дома, а девочкам ограничили образование.

После этого в стране прошло несколько акций протеста, в ходе которых женщины выражали свое недовольство в вопросах возможности получения образования и трудоустройства и требовали возвращения законных прав. На одном из таких митингов талибы применили слезоточивый газ против группы афганских женщин.