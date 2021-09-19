Песков выиграл 10 тысяч призовых баллов после онлайн-голосования

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выиграл 10 тысяч призовых баллов на розыгрыше призов по итогам онлайн-голосования на выборах в Госдуму, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексея Венедиктова.

«Произошел розыгрыш «Миллион призов», Дмитрий Сергеевич Песков, пресс-секретарь президента, 10 тысяч», — сказал Венедиктов.

Сам Песков прокомментировал информацию о своем выигрыше в беседе с РИА «Новости».

«Пока не знаю! Нужно проверить!» — заявил представитель Кремля.

Акция «Миллион призов» проводилась в Москве для участников онлайн-голосования. Среди призов — 100 машин, 21 квартира и денежные сертификаты номиналом 10 тыс., 25 тыс. и 100 тыс. рублей. Избиратели получали СМС с кодом, который они активировали на сайте ag-vmeste.ru.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. Кроме выборов в Госдуму, проходят довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и муниципальных депутатов в районе Щукино. Электронные бюллетени предусмотрены для выборов всех трех уровней.

Ранее сообщалось, что в Москве среди участников онлайн-голосования уже разыграли несколько однокомнатных квартир.