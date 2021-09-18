Кабмин одобрил единовременную выплату медперсоналу за работу с больными COVID-19

Правительство России одобрило единовременную выплату медперсоналу за работу с больными COVID-19, сообщается на сайте Кабмина.

«Проект распоряжения направлен на обеспечение финансирования единовременной страховой выплаты врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу медицинских организаций, водителям автомобилей скорой медицинской помощи, непосредственно работающим с пациентами, у которых подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции, и пациентами с подозрением на эту инфекцию», — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что на поддержку медработников российское правительство выделит дополнительно 3 млрд рублей. По его словам, в 2021 году на эти цели уже было направлено 12,5 млрд рублей.

18 сентября в России впервые с августа выявлено более 20 тыс. случаев заражения коронавирусом. Лидерами по количеству заболевших за последние 24 часа стали Москва (2746), Санкт-Петербург (1791), Московская область (915). Меньше всего случаев инфекции выявлено в Чукотском автономном округе (16) и Ненецком автономном округе (12).