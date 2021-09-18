В Индии 22 миллиона человек привились от COVID-19 в день рождения премьера

В Индии за сутки, 17 сентября, вакцинировали от COVID-19 более 22 млн человек, что стало новым рекордом страны, сообщает »Би-би-си».

Как отмечает издание, причиной стало желание граждан отметить таким образом день рождения премьер-министра Индии Нарендры Моди, которому исполнился 71 год.

Предыдущий рекорд по вакцинации от коронавируса был установлен 27 августа. Тогда привились более 13 млн индийцев. Уточняется, что власти Индии планируют вакцинировать все взрослое население страны до конца 2021 года. На сегодняшний день в Индии привиты от COVID-19 более 787 млн человек.

Ранее сообщалось, что Индия первой в мире разработала ДНК-вакцину против новой коронавирусной инфекции, которая получила название ZyCoV-D. Она вводится в кожу пациента без инъекции при помощи специального устройства, проникая в верхние слои эпидермиса под давлением.

Согласно данным клинических исследований, в которых приняли участие 28 тыс. человек, эта вакцина на 67% защищает от симптоматического COVID-19. Несмотря на то что эффективность этого препарата не особо высока по сравнению с другими вакцинами от COVID-19, исследователи отмечают, что прямые сравнения некорректны, поскольку ZyCoV-D тестировалась против «дельта»-штамма, в то время как предыдущие препараты создавались на основе уханьского штамма. Эксперты предполагают, что если ДНК-вакцины окажутся успешными, они станут будущим вакцинологии, потому что их легко изготовить.