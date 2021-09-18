В Москве недалеко от храма нашли завернутые в ковер человеческие кости

Недалеко от храма в Крутицком подворье в Москве нашли завернутые в ковер человеческие кости. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Дворники обнаружили в 150 м от храма в Крутицком подворье, у дома в Саринском проезде, завернутые в ковер человеческие кости», — рассказал источник.

Кости направили в морг на экспертизу. По факту произошедшего организована проверка.

Ранее сообщалось, в Иркутске обнаружена свалка человеческих останков. По данным источника, эту свалку организовали несколько иркутских медучреждений, которые складируют здесь «медицинские отходы класса Б». К ним относятся ампутированные руки и ноги, органы и ткани, удаленные после операций. Сложенные в контейнеры останки далее должны отправляться для утилизации в специальную печь.