Коровье бешенство выявили на одной из ферм в Великобритании

Агентство по охране здоровья животных и растений Великобритании заявило, что на одной из фермы в Сомерсете среди крупного рогатого скота был подтвержден случай заражения коровьим бешенством. Об этом сообщает «Би-би-си».

В ведомстве отметили, что зараженное животное умерло и было уничтожено.

Специалисты проводят расследование, чтобы определить источник появления инфекции. На ферме были введены ограничения на передвижение скота.

«Нет никакого риска для безопасности пищевых продуктов или здоровья населения», - сказала главный ветеринарный врач Великобритании Кристин Миддлмисс.

Она добавила, что риск заражения коровьем бешенством в стране остается контролируемым.

Ранее стало известно, что Россельхознадзор с 15 сентября запретил ввоз крупного рогатого скота и говядины из штата Минас-Жерайс Бразилии и ограничит такие поставки из штата Мату-Гроссу.

По данным ведомства, это связано «с получением информации о возникновении случаев губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота», также известного как «коровье бешенство».