Вильфанд: центр Европейской России до конца следующей недели ожидают дожди и холод

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что максимальные температуры 5-10℃, а также дожди, временами сильные, прогнозируются в центре Европейской России до конца следующей рабочей недели. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Вторая половина сентября прохладная, потому что до конца рабочей недели будет все-таки холодно... Но вот завтра, я бы сказал, очень симпатичный день: будет солнышко, без осадков. Да, на 3-4℃ниже нормы. В воскресенье сильных осадков не ждем, но к вечеру будет облачно. С понедельника совсем холодная погода: 5-10℃ – максимальные температуры и дожди, местами сильные. Температуры по климату соответствуют октябрьским значениям», — подчеркнул Вильфанд.

Он добавил, что холодная погода придет с воздушными массами из Арктики. По утверждениям Вльфанда, первая половина сентября соответствовала климатической норме.

Ранее стало известно, что по 19 сентября в нескольких регионах Центрального федерального округа ожидаются ночные заморозки.