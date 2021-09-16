Дрон заснял извержение вулкана в Исландии и чуть не расплавился

Дрон запечатлел на фото и видео исландский вулкан Фаградальсфьядль (Fagradalsfjall), который извергал обжигающие потоки лавы. Во время съемки беспилотник едва не расплавился, сообщает издание MetroUK.

Данный вулкан впервые за 800 лет пробудился в марте и все еще продолжает извергаться. Он находится в 25 милях от столицы Исландии — Рейкьявика.

По данным издания, миллионы галлонов лавы вылились из кратера и потекли по склонам вулкана высотой 1,3 тыс. футов.

56-летний фотограф Лука Бракали, поняв, что у него будет возможность наблюдать за извержением, провел около Фаградальсфьядля порядка шести часов. За это время было произведена съемка извержения с высоты птичьего полета.

Фотограф был в миле от вулкана, продолжая снимать уникальное природное явление.

На полученных снимках и видеозаписях демонстрируется активное извержение лавы крупным планом. В один момент камера находилась так низко, что ее опалило жарой от лавы.

Жар был настолько сильным, что дрон почти перестал работать.

Лука обратил внимание, что Исландия является любимой им из 145 стран, посещенных за 35-летнюю карьеру фотографа.

Ранее геологи предупредили об угрозе извержения древних супервулканов.