Стали известны подробности по делу об убийстве ребенка в Орловской области

Мужчина, которого подозревают в убийстве девочки в Орловской области, работал в школе без медицинского заключения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей прокуратуры региона.

Как установлено, мужчина работал в учреждении при отсутствии справки о наличии или отсутствии судимости.

По информации следователей, мужчину приняли на работу и допустили к фактическому исполнению трудовых обязанностей с нарушением установленных требований.

«При этом в отношении одной из учениц школы было совершено преступление против половой неприкосновенности, что длительное время оставалось без надлежащего реагирования со стороны руководства школы», — добавили в региональной прокуратуре.

Подозреваемый в убийстве девятилетнего ребенка и обвиняемый в совершении половых преступлений в отношении несовершеннолетних, работал в Залегощенской средней общеобразовательной школе №2.

Девятилетняя девочка пропала без вести в селе Казарь 18 июня. В связи с исчезновением ребенка завели уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК России («Убийство»).

Тело ребенка обнаружили в подвале дома 15 сентября. Подозреваемым оказался 61-летний мужчина, живший по соседству с девочкой. Мужчина был арестован до 25 октября, следственные действия продолжаются.

Ранее неизвестный напал на девочку в Солнечногорске.