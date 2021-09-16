Трое детей пропали во Владимирской области

В Покрове во Владимирской области ведутся поиски троих детей, пропавших без вести. Их ищут полицейские и добровольцы, сообщается на официальном сайте МВД по региону.

«ОМВД России по Петушинскому району Владимирской области разыскиваются без вести пропавшие несовершеннолетние», — заявили в пресс-службе ведомства.

Про то, где сейчас мальчиков восьми, 11 и 12 лет, неизвестно. Их ищут с 14 сентября. В поисках участвуют сотрудники полиции и волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Всех, кто знает, где могут находиться дети, попросили обращаться в ОМВД России по Петушинскому району по телефону 8 (906) 611-63-03.

Ранее в Иркутской области 6-летний мальчик вышел из дома и пропал. Уточняется, что о пропаже сына родители заявили 12 сентября в 9.00 по местному времени, когда проснулись. Вероятно, мальчик ушел из дома, пока взрослые спали. С собой он взял рюкзак.