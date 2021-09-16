В Белоруссии возбудили дело после повреждения знака с гербом на границе с Украиной

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело после повреждение знака с государственным гербом на границе с Украиной. Об этом сообщает ТАСС.

Пограничный знак был поврежден возле деревни Горавица Дрогичинского района Брестской области. Следователи провели осмотр участка местности и зафиксировали следовую картину произошедшего.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Надругательство над государственными символами».

Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что пограничный знак обстреляли из охотничьего ружья с территории Украины 11 сентября на участке Пинского пограничного отряда. По факту инцидента была организована проверка.

До этого сотрудники Службы безопасности Украины заявили, что обнаружили тайник с оружием в лесу на границе с Белоруссией во время антитеррористических учений.