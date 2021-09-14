Возросло число пострадавших при сходе ледника на Домбае

При сходе ледника в Карачаево-Черкесии пострадали пять человек, еще один погиб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную прокуратуру.

«В ходе происшествия пострадала группа туристов из шести человек, один из которых погиб. Обстоятельства случившегося выясняются, проводятся поисково-спасательные работы», — заявили в ведомстве.

Накануне стал известно, что в Карачаево-Черкесии произошел сход высокогорного ледника — в ущелье Алибек в поселке Домбай случилось обрушение его части на высоте 2,2 тыс. метров.

По данным «Интерфакса», всего четыре человека из тургруппы обратились за медицинской помощью.

Под обрушение попали шесть туристов из Москвы, Нижнего Новгорода и Красноярского края. Ранее сообщалось, что в результате природного катаклизма погиб один один человек и двое пострадали.