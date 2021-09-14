Врачи рассказали, как не перепутать COVID-19 с гриппом или ОРВИ

Во время недомогания при обострении сезонных заболеваний следует сдать два теста — на грипп и коронавирус. Благодаря этому удастся определить лучший способ лечения в конкретном случае. Об этом в беседе с URA.RU рассказал терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

«Все они начинаются одинаково: что коронавирус, что грипп, что простуда. Если есть клиника, то есть температура, головная боль, тут сложно определиться и надо сразу сдать анализы и на коронавирус, и на грипп», — пояснил он.

Врач также напомнил, что коронавирус и сезонные респираторные инфекции лечат практически одинаковым способом.

«Лечение общее. Аспирин, анальгин, найз, пенталгин — все что угодно, чтобы не было температуры. А на третий день тест. Если это легкий вирус, то заболевание просто прекратится на третий день», — добавил Жемчугов.

По словам инфекциониста, главврача сети клиник «Династия» Татьяны Чаленко, пациент, у которого наблюдаются признаки ОРВИ, считается подозрительным к коронавирусу.

«Легкие формы новой коронавирусной инфекции ничем не отличаются от обычного ОРВИ. Но для кого-то это легко, а для кого критично», — объяснила она.

Ранее инфекционист рассказал, кто может заразиться коронавирусом и гриппом одновременно.