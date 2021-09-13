В Самаре школьников кормили супом с пауками

В самарской школе №116 будет организована проверка Департамента образования города. Причиной послужили жалобы детей на качество питания в столовой. Об этом сообщает 63.ru.

Мать одного из учеников 4 класса заявила изданию, что дети «на прошлой неделе несколько раз вылавливали из супа на обед пауков» из-за чего ее ребенок оставался голодным.

«Вопрос организации и качества питания обучающихся в школе № 116 взят на контроль. Запланирована выездная проверка. Руководитель комбината школьного питания поставлен в известность о данной ситуации. С директора школы запрошена объяснительная записка», — заявили в местном Департаменте образования.

Ранее стало известно, что учебный процесс в начальных классах в гимназии №13 в Нижнем Новгороде временно приостановят после массовых жалоб на признаки отравления.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что было организовано медицинское наблюдение и лабораторное обследование учеников и сотрудников образовательного учреждения.

Также в ведомстве отметили, что готовы помочь родителям с консультациями в связи с происшествием.