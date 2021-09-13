Власти Иркутской области выплатят по миллиону рублей семьям жертв авиакатастрофы

Семьи погибших пассажиров самолета L-410, разбившегося накануне в Иркутской области, получат по миллиону рублей от регионального правительства, также будет оказана материальная помощь пострадавшим. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу областной администрации.

«Семьям погибших и пострадавшим в обязательном порядке будет оказана материальная помощь. Родным погибших – по 1 млн рублей, пострадавших в тяжёлом состоянии — по 500 тыс. рублей, в среднем — по 250 тыс. рублей, в легкой — по 100 тыс. рублей», — рассказали в пресс-службе.

Ранее стало известно, что 1 сентября в Иркутской области объявят траур по погибшим при крушении L-410.

До этого пилот рухнувшего самолета рассказал о причинах катастрофы.

Cамолет был обнаружен в четырех километрах от взлетно-посадочной полосы аэропорта поселка Казачинское после жесткой посадки. Инцидент произошел приблизительно в 23:15 (18:15 по московскому времени). L-410 находится в реке Киренга. На борту находились 16 человек, в том числе два члена экипажа.

Версия ошибки пилотирования вышла на первое место в качестве возможной причины крушения воздушного судна. Во время посадки пилоты сообщали о неполадках. Разбившийся самолет имел свидетельство летной годности до февраля 2023 года.