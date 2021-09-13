В Башкирии возбудили дело против подростка, который едва не сбил инспектора ГИБДД

В Уфе двое несовершеннолетних ехали за рулем автомобиля — когда их остановили сотрудники ГИБДД, «водитель» сбежал, а его друг пытался скрыться и нанес травмы инспектору дорожной полиции. Об этом сообщает управление СК по республике.

ДТП произошло 19 августа. Установлено, что молодому человеку, который вел машину — 16 лет, его пассажиру — 17.

«17-летний пассажир автомобиля марки «ВАЗ-211540» пытаясь скрыться от сотрудников дорожно-патрульной службы ГИБДД пересел на водительское кресло указанного автомобиля, проигнорировав законные требования второго сотрудника дорожно-патрульной службы ГИБДД о выходе из автомобиля, начал движение, тем самым своими действиями причинив телесные повреждения сотруднику полиции, который принял меры к остановке», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

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