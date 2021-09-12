ФБР обнародовало один из документов по расследованию атак 11 сентября

Федеральное бюро расследований США опубликовало один из документов, связанных с расследованием террористических атак 11 сентября 2001 года в соответствии с указом американского президента Джо Байдена.

Рассекреченный документ содержит подробную информацию о работе ФБР по расследованию возможной материально-технической поддержки, которую сотрудник консульства Саудовской Аравии и предполагаемый агент саудовской разведки в Лос-Анджелесе предоставили по мужчинам, захватившим самолеты 11 сентября 2001 года и направившим их на объекты в США.

В нем подробно описаны свидетельские показания, которые вызвали подозрения бюро в отношении Омара аль-Баюми, который якобы был саудовским студентом в Лос-Анджелесе и подозревался в том, что он агент саудовской разведки. В документе ФБР говорится, что он был глубоко вовлечен в «помощь в поездки, жилье и финансирование» лиц, захвативших самолеты.

11 сентября в США прошли траурные церемонии, посвященные памяти жертв терактов в Нью-Йорке 20 лет назад. Байден вместе с супругой посетил мероприятия у мемориального комплекса на месте башен-близнецов Всемирного торгового центра, разрушенных врезавшимися в них самолетами под управлением террористов «Аль-Каиды» (организация запрещена в России). Затем он возложил венок у мемориала в Шанксвилле, штат Пенсильвания, и отправился на траурное мероприятие в Пентагон.

11 сентября 2001 года 19 террористов группировки «Аль-Каида» (запрещена в РФ) захватили в США четыре пассажирских самолета. Два из них были направлены на башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, еще два — на Вашингтон. Четвертый самолет не достиг цели и разбился недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания. Жертвами терактов стали 2977 человек.