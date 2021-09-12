Под Астраханью мужчина отсидел за убийство супруги, женился и убил новую спутницу

В Астраханской области мужчина, который провел 19 лет в тюрьме за убийство своей бывшей супруги и тещи, женился вновь и убил вторую жену, сообщает региональное управление СК.

«Местный житель находился со своей сожительницей в квартире в поселке Ильинка Икрянинского района области. На фоне алкогольного опьянения между ними возникла ссора из-за того, что женщина пыталась выгнать сожителя из дома. В ходе конфликта мужчина стал наносить беспорядочные удары руками и ногами в область головы и туловища потерпевшей, после чего скрылся», — говорится в сообщении.

По данным следствия, когда нападавший сбежал, женщина была жива, соседи вызвали скорую. Потерпевшая скончалась в больнице через пять дней после госпитализации.

В этот раз суд назначил мужчине наказание в 12, 5 лет в исправительной колонии строгого режима.

Ранее стало известно, что житель Кургана избил табуретом сожительницу и поджег ее тело.