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В России стали меньше пить алкоголь

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Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что за последние десять лет в России стали меньше употреблять алкоголь. Об этом сообщает «Интерфакс».

«За последнее 10-летие объем потребления алкоголя снизился с 15 литров до 9,1 с пересчетом на этанол. Но вот 2020 год, к сожалению, нам динамики пока не дал, эта цифра остановилась на уровне 2019 года», — рассказал он.

Глава ведомства подчеркнул, что направления по профилактике алкоголизма и сокращение потребления алкоголя — наиболее «простой и эффективный способ сохранения здоровья».

Ранее министерстве здравоохранения опровергли утверждение о том, что Россия является самой пьющей страной в мире. Так, уровень потребления алкоголя в 2014-2017 годах в России был одним из самых низких в Европе. В этот период он составлял около 0,83 литра абсолютного алкоголя на душу населения.

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