В прокуратуре назвали причину взрыва дома под Ельцом

Причиной взрыва газа в жилом доме под Ельцом стала неисправность газового оборудования, сообщает ТАСС со ссылкой прокурора Елецкого района Липецкой области Станислав Живалов.

«Предположительно, причиной взрыва является неисправность газового оборудования. По результатам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за газовое обеспечение», — уточнил он.

Информация о взрыве в поселке Солидарность на улице Школьной в доме №14 поступила в МЧС около 00.52 мск субботы. Сейчас известно о трех погибших, пострадали шестеро. На момент ЧП в здании, предположительно, находились 25 человек.

Также стало известно, что в результате происшествия один из двух подъездов двухэтажного дома был разрушен. Всего в здании 16 квартир.

Позднее очевидцы рассказали подробности ЧП. По словам женщины, один из соседей в момент взрыва не спал и видел, как дом «разорвало».

По факту взрыва прокуратура Липецкой области начала проверку, кроме того, ведомство взяло на контроль ход расследования уголовного дела по факту взрыва, возбужденного ранее Следственным комитетом.