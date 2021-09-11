Тело третьего погибшего при взрыве газа в доме под Ельцом извлекли из-под завалов

Тело третьего погибшего при взрыве газа в доме под Ельцом найдено под завалами, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренный службы.

«Это пожилой мужчина, он скончался», — уточнил собеседник агентства.

Информация о взрыве в поселке Солидарность на улице Школьной в доме №14 поступила в МЧС около 00.52 мск субботы. Сейчас известно о трех погибших, пострадали шестеро. На момент ЧП в здании, предположительно, находились 25 человек.

Также стало известно, что в результате происшествия один из двух подъездов двухэтажного дома был разрушен. Всего в здании 16 квартир.

Предварительной причиной взрыва могла быть утечка газа в квартире, где проживала неблагополучная семья. Позднее очевидцы рассказали подробности ЧП.

По факту взрыва прокуратура Липецкой области начала проверку, кроме того, ведомство взяло на контроль ход расследования уголовного дела по факту взрыва, возбужденного ранее Следственным комитетом.