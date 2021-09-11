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Очевидцы рассказали подробности взрыва газа в доме под Ельцом

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Очевидцы, живущие неподалеку от дома под Ельцом Липецкой области, в котором произошел взрыв газа, рассказали о подробностях трагедии, их слова приводит телеканал »360».

«Я слышала только, у меня окна с другой стороны дома, видела, как начали метаться люди, кто-то на машинах подальше, кто-то бегом к месту происшествия, муж спросил, что случилось, как узнал, сразу оделся и побежал помогать», — рассказала местная жительница Мария.

По ее словам, один из соседей в момент взрыва не спал и видел, как дом «разорвало».

«Я испугалась что пойдет цепная реакция и мы тоже взлетим, документы и животных подмышку и на улицу выбежала. Сейчас все стихло», — добавила женщина.

Информация о взрыве в поселке Солидарность на улице Школьной в доме №14 поступила в МЧС около 00.52 мск субботы. Сейчас известно о трех погибших, пострадали шестеро. На момент ЧП в здании, предположительно, находились 25 человек.

Также стало известно, что в результате взрыва газа один из двух подъездов двухэтажного дома под Ельцом был разрушен. Всего в здании 16 квартир.

Предварительной причиной взрыва могла быть утечка газа в квартире, где проживала неблагополучная семья.

По факту взрыва прокуратура Липецкой области начала проверку, кроме того, ведомство на контроль ход расследования уголовного дела по факту взрыва, возбужденного ранее Следственным комитетом.

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