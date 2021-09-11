Число погибших при взрыве газа в жилом доме под Ельцом возросло до трех

Число жертв взрыва газа в жилом доме в поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области возросло до трех человек. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на администрацию Елецкого района.

Как передает агентство со ссылкой на администрацию области, всего на момент взрыва в здании находились 25 человек.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва газа в жилом доме под Ельцом.

Информация о взрыве в поселке Солидарность на улице Школьной в доме №14 поступила в МЧС около 00.52 мск субботы. Как сообщалось, жертвами ЧП стали женщина и ребенок, еще шесть человек пострадали. Под завалами еще могут находиться люди. Поисковая работа продолжается.

Также стало известно, что в результате взрыва газа один из двух подъездов двухэтажного дома под Ельцом был разрушен. Всего в здании 16 квартир.