В Москве в субботу ожидается до +20°С

Синоптики спрогнозировали, что в Москве в субботу, 11 сентября, будет до +20°С. В столице будет переменная облачность, преимущественно без осадков, свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

Согласно информации специалистов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +18...+20°С. Ожидается южный ветер со скоростью 3-8 м/c.

Вечером столбики термометров будут показывать +12...+14°С. Ожидается юго-западный ветер 4-9 м/c.

Атмосферное давление днем составит 749 мм рт. ст., а ночью — 748 мм рт. ст.

Ранее главный специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что на следующей неделе в столице произойдет обвал полярного холода.

До этого сообщалось, что начало осени в Москве стало самым холодным с начала века. По словам руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в воскресенье, 5 сентября, погода больше соответствовала по климату началу октября.