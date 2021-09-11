Архитектор и свидетель теракта 9/11 назвал причину обрушения башен-близнецов

Иржи Боудник, архитектор и свидетель теракта, произошедшего 11 сентября 2001 года в США, заявил об отсутствии каких-либо оснований для конспирологических теорий на эту тему. По его словам, на развал зданий Всемирного торгового центра (ВТЦ) решающее значение оказало горящее топливо самолетов, которые врезались в них, передает РИА «Новости».

«Если предположить теорию заговора со стороны, например, спецслужб США, то в нем должны были быть задействованы сотни людей. Но говорят же, что там, где есть даже всего двое людей, не может сохраниться никакая тайна. Мы же за 20 лет не услышали никаких достоверных признаний о заговоре», — сказал архитектор.

Свидетель теракта отметил, что у него имеются вещественные доказательства, подтверждающие участие самолетов в атаке на здания. Он указал, что нашел на месте взрыва куски обшивки воздушного судна, наушники одного из членов экипажа и ряд других предметов.

Боудник, который участвовал в восстановлении картины случившейся трагедии после теракта, также выразил мнение, что здания разрушились, в основном, из-за действия авиационного керосина, который способствовал созданию огненного пекла на многих этажах башен-близнецов, кардинально нарушив их стальные конструкции.

11 сентября 2001 года 19 террористов из группировки «Аль-Каида» (организация запрещена в России) захватили четыре гражданских пассажирских лайнера. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Третий лайнер протаранил здание Пентагона. Четвертый захваченный самолет также направлялся в сторону Вашингтона, однако разбился недалеко от города Шенксвилл в штате Пенсильвания. В результате терактов, помимо самих террористов, погибли 2 977 мужчин, женщин и детей, еще несколько тысяч получили ранения.

Кадры того дня — в фотогалерее «Газеты.Ru».