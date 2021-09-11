Подъезд дома полностью разрушен после взрыва газа под Ельцом

Из-за взрыва газа в двухэтажном жилом доме в поселке Солидарность под Ельцом Липецкой области был полностью разрушен один из подъездов, передает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.

Источник агентства «Интерфакс» рассказал, что, предположительно, было повреждено до восьми квартир. Всего в здании 16 квартир.

Как сообщалось, дом является двухподъездным.

Ранее стало известно, что удалось спасти двоих жильцов дома.

Информация о взрыве поступила в МЧС около 00.52 мск субботы. По информации министерства, из-за взрыва произошло частичное обрушение стены дома. По предварительным данным, пострадали шесть человек, в числе которых есть один ребенок. Под завалами еще могут находиться люди.