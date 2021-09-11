Шесть человек, включая ребенка, пострадали от взрыва газа в доме под Ельцом

После взрыва в жилом доме в поселке Солидарность d пригороде Ельца пострадавшими числятся шесть человек, в том числе ребенок. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Из пострадавших — у двоих переломы ног, у одного сломана рука. Один ребенок», — рассказал источник.

Он отметил, что в доме проживают 47 человек. однако не все в момент ЧП находились дома.

В расположенном рядом доме культуры открыт первичный пункт временного размещения, в котором сейчас собирают людей..

«После этого их отправят в село Аргамач-Пальна, пункт временного размещения там готовится», — резюмировал спасатель.

Ранее сообщалось, что удалось спасти двоих жильцов дома.

Информация о взрыве поступила в МЧС около 00:52 по московскому времени. По предварительным данным, из-за взрыва произошло частичное обрушение стены дома. В настоящее время идет эвакуация жильцов. Возгорания не было.