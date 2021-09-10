В Ленобласти завели дело на школьницу, поджегшую бездомному бороду

В Ленинградской области в отношении 16-летней школьницы, которая подожгла бороду и волосы бездомного, возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Инцидент произошел накануне в поселке Мга. Подросток в присутствии подруги снимала на камеру, как она зажигалкой поджигает бороду и волосы 64-летнего бездомного мужчины. Затем девушка выложила кадры с произошедшим в интернете.

Как передает издание Znak.com, школьница не раскаивается в своем поступке. По ее мнению, мужчина сам виноват — он якобы оскорблял ее семью, поэтому она решила отомстить.

По результатам доследственной проверки было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство». «Проводятся необходимые следственные действия , направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Принимаются меры к выявлению причин и условий, способствовавших совершению преступления», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что жительницу Екатеринбурга, которая обвиняется в поджоге убийстве бездомного, отправили в СИЗО.