В Британии могут утилизировать 800 тыc. доз вакцины AstraZeneca

В Великобритании около 800 тыс. доз вакцины от коронавируса AstraZeneca оказались просрочены, пишет The Telegraph.

Основная причина в том, что британские власти сузили область применения вакцины от AstraZeneca после появления данных о побочных эффектах в виде тромбов. Так, британцам до 40 лет рекомендовали выбирать другую вакцину. В результате это привело к тому, что тысячи доз вакцины от AstraZeneca, уже поставленные в медучреждения, не использовали.

Кроме того, в отношении лекарственных средств действуют строгие правила редистрибуции, и большинство уже отгруженных производителем партий препарата уже нельзя перенаправить в другое место или вернуть производителю уже вскрытую упаковку с ампулами. Также невозвратными считаются и препараты, уже распределенные между врачами общей практики.

Ранее сообщалось, что предварительные результаты исследования комбинации вакцин от коронавируса «Спутник V» и AstraZeneca показали отсутствие серьезных нежелательных реакций.