Отвергнутый мужчина выложил номер возлюбленной на порносайтах

В Мумбаи женщина отвергла ухаживания своего соседа, после чего он стал регулярно присылать по ее адресу секс-игрушки и выложил ее номер телефона на порносайтах. Об этом пишет India Today.

По данным следствия, 26-летний Кунал Анголкар якобы отправлял секс-игрушки в дом 21-летней студентки в течение нескольких месяцев. Он заказывал их в интернете и отправлял наложенным платежом. Девушка обратилась в полицию.

Правоохранителям понадобилось несколько месяцев, чтобы выследить злоумышленника и установить его личность. Предположительно, мужчина менял свой IP-адрес каждый раз, когда отправлял новую секс-игрушку. Прежде чем добиться результата, полиция просканировала более 500 различных поставщиков услуг в этом районе.

Ранее сообщалось, что мужчина в Индии десять лет скрывал от семьи свою девушку, которая жила с ними в одной квартире.