В Кремле оценили сроки окончания пандемии COVID-19

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил сроки окончания пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его мнению, день, когда можно будет свободно вздохнуть от COVID-19, приближается.

«Я думаю, что все в мире соскучились по такому общению, наверное, полностью оно вернуться не может, но думаю, что постепенно все-таки возвращается. Будем надеяться, что наступит день, когда мы свободно вздохнем от коронавируса, хотя не думаю, что это случится скоро», — сказал представитель Кремля.

Согласно последним данным, в России выявлено уже 7 084 284 случаев коронавируса, вылечились 6 340 151, скончались 190 376 человек.

Ранее сообщалось, что в Роспотребнадзоре прогнозируют подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией осенью.

В августе Минздрав РФ зарегистрировал пятую российскую вакцину от COVID-19 — «ЭпиВакКорона-Н». До этого в стране были зарегистрированы четыре препарата для вакцинации: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».